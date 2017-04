Van Leer: Strafschop stoppen is altijd leuk

De doelman wilde echter niet van een heldenrol spreken. ,,Dit is niet alleen dankzij mij. Ik heb mijn aandeel gehad, maar iedereen heeft hard gewerkt. Ik heb ook niet gescoord'', merkte de keeper grappend op voor de camera van FOX Sports. Van Leer wist niet zeker welke hoek Wout Weghorst zou kiezen, maar zat goed. ,,Zeker weten doe je het nooit, maar mijn gevoel zei dat hij in die hoek zou schieten. Het is altijd leuk om een strafschop te stoppen.''

AZ-aanvoerder Ron Vlaar had de pest in zijn lijf na het gelijkspel. ,,We kunnen gewoon winnen, maar dat laten we na'', doelde hij op de misser van Weghorst. ,,Het was ook geen hele goede wedstrijd. Het tempo lag steeds te laag. Een keer voeren we dat op en dan zit-ie er direct in. We zullen meer moeten brengen, ook met het oog op de bekerfinale.''