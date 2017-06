Van Leeuwen geeft Lammers kans bij Esbjerg

De voormalige spits van onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en de Franse club SC Toulon deed als assistent van Peter Bosz trainerservaring op bij AGOVV en De Graafschap. Lammers werkte daarna in de jeugd bij Willem II en Feyenoord. In 2011 werd hij voor het eerst hoofdtrainer in het betaalde voetbal bij Excelsior. Na de degradatie een jaar later moest hij vertrekken. Bij FC Eindhoven hield Lammers het ook slechts een paar maanden vol.