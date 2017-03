Van Ooijen blijft bij Heracles

Heracles voerde vandaag een gesprek met de speler, die herstellende is van een knie-operatie. Van Ooijen was de laatste speler in een lange rij die het oordeel van de club moest afwachten: wel of niet blijven. Hij kreeg goed nieuws, net zoals de meeste spelers. Alleen de Marijn de Kler en Sander Thomas kregen te horen dat er geen plek meer voor hen is. Thomas krijgt nog wel een paar maanden om de club te overtuigen.