Van Oostveen: Na mijn vertrek is er een impasse ontstaan

Ook wat betreft de slechte prestaties van Oranje, dat zijn kansen om zich te kwalificeren voor het WK flink heeft zien slinken, wil Van Oostveen niet over een crisis praten. ,,Het is zorgelijk', aldus de voormalig directeur. ,,Er is meer dan alleen maar dat. Het gaat er om welke spelers je beschikbaar hebt, welke zijn geblesseerd, hoe goed zijn we werkelijk? We hebben het beeld in Nederland dat we nog steeds tweede, derde, vierde van de wereld zijn. Maar kijk maar naar de wereldranglijst, dat zijn we in de praktijk gewoon niet. En dat is niet voor niets."