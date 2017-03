Van Polen en Ehizibue langer bij PEC Zwolle, Begois zwaait af

De 20-jarige Tsjechische jeugdinternational Kvida en de 21-jarige aanvaller Ehizibue hadden een aflopend contract bij PEC Zwolle, al zat daarin nog wel de optie voor nog een seizoen. PEC Zwolle heeft die nu gelicht. Ook de optie in de verbintenis van Bram van Polen is – nadat hij twintig wedstrijden in de Zwolse basis speelde – gelicht. De aanvoerder speelt sowieso tot de zomer van 2018 in Zwolle.

Kevin Begois zwaait na dit seizoen af bij PEC. Het contract van de Belgische doelman wordt niet verlengd.

Ook Dirk Marcellis en Danny Holla hebben een aflopend contract en kunnen deze week een ontslagbrief op de mat verwachten. PEC Zwolle moet voor zaterdag 1 april duidelijkheid verschaffen aan de spelers met aflopende contracten. Voor die datum moet technisch-directeur Gerard Nijkamp immers de arbeidsovereenkomsten formeel opzeggen. Dat betekent overigens niet dat de partijen dan ook daadwerkelijk uit elkaar gaan na het seizoen.

Met Holla en Marcellis is PEC Zwolle dan ook nog in gesprek over een langer verblijf in het Mac3Park Stadion. De routiniers nemen hun tijd voor een besluit, maar lijken niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in Zwolle te staan.