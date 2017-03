Van Polen over strafschop: Wist dat ik zou scoren

,,Scoren voor de B-side, waar ze mij als Zwollenaar niet heel aardig vinden, is prachtig natuurlijk’’, stelde Van Polen vast. ,,Er gebeurde van alles achter de goal, maar ze kregen mij echt niet gek. Tijdens de wandeling naar de strafschopstip wist ik zeker dat ik zou gaan scoren.’’

Van Polen is de vaste strafschoppennemer in Zwolle, maar bleef dit seizoen werkloos. PEC Zwolle kreeg – tot zondag in de Adelaarshorst – geen enkele strafschop in de eredivisie. ,,Ik train er bijna elke training wel even op. Wil niets aan het toeval overlaten. Mijn teamgenoten lachen mij wel eens uit. ‘We krijgen er toch nooit eentje…’ Nou in de wedstrijd van het jaar in Deventer mocht ik aanleggen. Mooier kan haast niet.’’

Van Polen had het niet alleen met zijn teamgenoten over scoren: ,,Ik ben hier niet zo populair, maar dat snap ik wel. Daarom ben ik echt heel erg blij om juist hier het beslissende 'tikkie' te geven. Mijn dochtertje van vier zeurde steeds: 'papa scoor is een keertje voor mij.'''