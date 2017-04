Van Seumeren: Het is nog veel te leuk om te stoppen

Door Ard Schouten



Nu de eerste negen jaar onder clubeigenaar Frans van Seumeren erop zitten, is de conclusie gerechtvaardigd dat FC Utrecht er als huidige nummer 4 sportief prima op staat.



Achter de schermen is Utrecht druk bezig zich klaar te maken voor de toekomst. Algemeen directeur Wilco van Schaik zwaait af. Zijn leemte wordt niet ingevuld door een nieuwe algemeen directeur. Een nieuw directieteam (zie kader), aangestuurd door rvc-lid Paul Verhoeff als gedelegeerd commissaris, neemt zijn takenpakket over.



Zij gaan in deze structuur zeker een jaar aan de slag, zegt de clubeigenaar. Als het nodig is langer.



Van Seumeren blijft het boegbeeld: ,,Nu een nieuwe algemeen directeur benoemen - nadat Wilco de club goed op de kaart heeft gezet - zou niet slim zijn. Terwijl we de mensen in huis hebben die jarenlange ervaring hebben en alle knelpunten kennen. Zij gaan de transitie sturen om voor mij een club te maken die ik financieel kan verantwoorden. Dat is nodig.



,,Dankzij de transfers van Bart Ramselaar en Timo Letschert komen we dit seizoen aardig uit, maar we willen toe naar een situatie waar het operationele resultaat, dus zonder transferinkomsten, drastisch verbetert ten opzichte van nu.''



Het doet Van Seumeren, die een termijn van tien jaar eerder noemde als mogelijke einddatum voor zijn betrokkenheid, goed dat zijn oproep om aandelencertificaten Utrecht te kopen niet aan dovemansoren besteed is geweest. Van de beschikbare dertig procent aandelen is de helft gekocht (zie kader) door Utrechtse zakenlieden. Geld dat direct de clubkas invloeit. ,,Het maakt me duidelijk dat ik het niet alleen hoef te doen. Daarom wil ik graag door als de tien jaar erop zitten. Ik vind het nog veel te leuk.''