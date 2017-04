Van 't Schip nieuwe trainer van PEC Zwolle

Van 't Schip zal morgen een tweejarig contract ondertekenen en worden gepresenteerd. De 53-jarige Amsterdammer was de afgelopen vier jaar werkzaam in Australië als trainer van Melbourne City FC. In januari keerde hij terug naar Nederland om nog even bij zijn inmiddels overleden vader te kunnen zijn. Van 't Schip kwam als speler uit voor Ajax en Genoa en speelde 41 interlands voor Oranje. Als trainer was Van 't Schip sinds 1996 werkzaam bij Jong Oranje (assistent), Ajax (jeugd), FC Twente, Jong Ajax, Oranje (assistent), Melbourne Heart, Club Deportivo Guadalajara en Melbourne City.

Duidelijkheid

,,Van mij mag het nu dan ook wel bekend worden gemaakt’’, stelde Bram van Polen na de 1-1 tegen Excelsior. De aanvoerder van PEC Zwolle houdt al flink wat dagen de kaken stijf op elkaar. Hij is het steeds weer terugkerende spervuur aan vragen over de beoogde nieuwe trainer wel beu.



,,Het is goed dat er duidelijkheid komt. Voor de club, de spelers, voor iedereen. Dan kunnen we weer over voetbal praten, al is dit punt tegen Excelsior het nou ook weer niet waard om veel woorden aan vuil te maken. Dit was geen voetbalfeestje.’’