Van 't Schip: wereldburger terug in Nederland

Direct na het beëindigen van zijn spelersloopbaan in 1996 dook Van 't Schip het trainersvak in. Hij was een jaartje assistent-trainer bij Jong Oranje, drie jaar jeugdtrainer op De Toekomst en een jaar assistent-trainer van Co Adriaanse bij Ajax. In het seizoen 2001/2002 stond hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer. Bij FC Twente was hij de opvolger van Fred Rutten. Hij werd twaalfde met spelers als Sander Boschker, Erik ten Hag, Sjaak Polak, Björn van der Doelen, Scott Booth en Jack de Gier. In de voorbereiding op zijn tweede seizoen in Enschede liep het mis. ,,Hij leert meer van ons dan wij van hem", zei Scott Booth in een voor Van 't Schip dodelijk interview. Niet veel later gaf de complete selectie bij het bestuur aan dat verdere samenwerking met de ex-Ajacied zinloos zou zijn. Van 't Schip stapte op. ,,Druk is er altijd, daar kan ik ook mee omgaan. Maar het moet geen druk worden waar ik onder lijd. En dat heb ik zeker gedaan," zei hij bij zijn vertrek.



Het duurde niet lang voor Van 't Schip weer aan een baan kwam. Gerard van der Lem verruilde Jong Ajax voor een lucratieve baan in Saoedi-Arabië en Van 't Schip nam zijn baan op De Toekomst over. Na twee seizoenen bij Jong Ajax werd Van 't Schip door zijn boezemvriend Marco van Basten gevraagd om hem te assisteren bij zijn eerste baan als hoofdtrainer; die van bondscoach van Oranje. Onder Van Basten en Van 't Schip haalde Oranje op het WK 2006 de achtste finale (uitschakeling door Portugal) en op het EK 2008 de kwartfinale (uitschakeling door Rusland). Na het EK 2008 bleef Van 't Schip assistent van Van Basten, maar nu bij Ajax. Aan het eind van het seizoen legde Van Basten, na een 4-0 nederlaag bij Sparta, zijn werk neer. ,,Als ik het over een langere periode bekijk, is Ajax veel te wisselvallig. Ik heb daar geen verandering in kunnen aanbrengen,'' zei Van Basten. ,,Ik vind dat ik er alles aan heb gedaan. Het is me niet gelukt en ik vind dat deze club iemand anders nodig heeft. Ik vind dat niet laf, maar misschien wel eerlijk en verstandig.'' Van 't Schip was interim-trainer bij de laatste wedstrijd van het seizoen, een 1-0 overwinning op FC Twente. Het seizoen daarop bleef Van 't Schip assistent-trainer bij Ajax, nu onder Martin Jol.