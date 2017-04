Vandaag 30 jaar geleden: Polletje van Van Breukelen

In 1988 werd Van Breukelen een nationale held. Tijdens de penaltyreeks van de Europacup I-finale tegen Benfica stopt de PSV-doelman twee strafschoppen. Een paar weken later, in de halve finale van het EK tegen gastland West-Duitsland beukt hij, na een te korte terugspeelbal van Ronald Koeman, tegenstander Frank Mill onder de zoden. Om de kermende Mill vervolgens toe te schreeuwen: 'Ich hoffe das du fokking stirbst'. De kers op de taart volgt in de finale tegen de Sovjet-Unie. Met een vingertje onder het rechteroog maakt hij strafschopnemer Igor Belanov duidelijk dat hij precies weet in welke hoek hij moet duiken. De arme Belanov is al kansloos voordat hij aan zijn aanloop begint.



Een nationale held dus. Kinderen op school hielden hun spreekbeurt over die stoere Hans van Breukelen en journalisten zagen de doelman als een geliefd media-object. De 'flavour of the month' noemen ze dat in het Engels. In die glorieuze voetbalzomer van 1988 kon Van Breukelen weinig fout doen.