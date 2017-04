Veel fans bij training van Feyenoord in De Kuip

Feyenoord en ADO bepalende factor in Elftal van de Week

10:54 Na het weekend waarin Feyenoord de titel nagenoeg veilig heeft gesteld en ADO zich met een sterk optreden verzekerde van lijfsbehoud in de eredivisie, is het niet gek dat deze ploegen goed vertegenwoordigd zijn in het Elftal van de Week. Nicolai Jørgensen, Abdenasser El Khayati en Jordy de Wijs werden gewaardeerd met de hoogste rapportcijfers.