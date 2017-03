Veerman officieel 'meesterinvaller', de IJssel is nu écht van PEC

Iedere Eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. AD.nl bundelt per speelronde de meest interessante statistieken van databureaus Gracenote en Opta.

Roda JC - FC Twente 0-3

• Roda JC wist in de laatste zeven Eredivisieduels waarin het met 1-0 achter kwam niet meer te scoren.

• De ploeg van Yannis Anastasiou kwam in negen van de laatste dertien competitieduels niet tot scoren.

• De Tukkers staan nu op 41 punten, één meer dan waar Twente afgelopen seizoen op eindigde (veertig, inclusief drie punten aftrek).

• Twente scoorde drie keer uit de eerste drie schoten op doel; de eerste Twentse doelpoging tussen de palen die geen treffer opleverde viel pas in de 85ste minuut.

FC Groningen - Willem II 1-1

• FC Groningen verloor dit seizoen meer punten na op voorsprong te zijn gekomen dan elk ander team (twintig).

• De noorderlingen schoten dit seizoen in drie Eredivisieduels twintig keer of vaker, maar geen van die wedstrijden eindigden in een zege voor de Groningers (G2, V1).

• Tom Hiariej was de enige veldspeler van Groningen die geen schot loste; anderzijds was geen speler bij meer schoten de aangever dan hij (vijf keer, gelijk met Simon Tibbling).

• Willem II heeft in de laatste acht Eredivisiewedstrijden dertien doelpunten gemaakt, één meer dan in de negentien wedstrijden daarvoor.

• De laatste drie assists van Jordy Croux werden met het hoofd afgerond; de drie treffers kwamen van verschillende spelers (Erik Falkenburg, Fran Sol en Obbi Oularé).

NEC - FC Utrecht 0-3

• De eerste doelpoging van NEC kwam in de 42ste minuut tot stand, toen de Nijmegenaren al zeven schoten van Utrecht hadden moeten toestaan (twee tegendoelpunten).

• De wissel van de geblesseerde Robin Buwalda na zeven minuten was de op-één-na-snelste wissel van NEC ooit in de Eredivisie, na Mohamed Rayhi in 2016 (na vijf minuten).

• Sébastien Haller heeft door zijn doelpunt evenveel Eredivisietreffers voor FC Utrecht achter zijn naam als Igor Gluscevic (39). Ze delen hiermee de negende plek op de eeuwige topscorerslijst van FC Utrecht.

• Door zijn vier schoten tegen NEC bracht Sofyan Amrabat zijn totaal op vijftig doelpogingen in de Eredivisie, maar hij wist hiermee het net nog niet te vinden.

PSV - Vitesse 1-0

• PSV won voor het eerst sinds 2005 de eerste zes thuisduels van een kalenderjaar in de competitie.

• De Eindhovenaren hebben in 2017, met nog zeven duels te gaan, het aantal Eredivisiezeges uit de eerste seizoenhelft al geëvenaard (negen).

• Door het doelpunt van Siem de Jong staan de broers De Jong nu op de eerste en tweede plaats in de lijst met meeste Eredivisiedoelpunten dit decennium (Luuk 93 en Siem 58, ook Georginio Wijnaldum staat op 58).

• De Arnhemmers hadden meer balbezit tegen PSV dan elk ander team dat dit Eredivisieseizoen op bezoek kwam in het Philips Stadion (48 procent).

• De treffer van Siem de Jong was de 1500ste tegengoal van Vitesse in de Eredivisie.

Sparta - Heracles Almelo 3-1

Volledig scherm © ANP Pro Shots • Sparta is de enige ploeg met twee spelers die dit seizoen twee keer met het hoofd scoorden in een Eredivisieduel (Martin Pusic tegen Heracles en Mathias Pogba tegen PEC Zwolle).

• Alex Pastoor won als trainer meer Eredivisieduels van Heracles Almelo dan van elk ander team (vijf).

• Heracles Almelo verloor dit seizoen al meer competitiewedstrijden (twaalf) dan in heel 2015/16 (elf).

• Heracles miste voor het eerst sinds 10 april 2010 een strafschop in een uitduel in de Eredivisie. Ook toen was de ploeg op bezoek bij Sparta en werd een penalty van Everton gered door Aleksander Seliga.

sc Heerenveen - Feyenoord 1-2

• Henk Veerman is de eerste Eredivisiespeler ooit die 26 keer op rij als invaller zijn opwachting heeft gemaakt in een competitieduel.

• Erwin Mulder werd sinds zijn overstap van Feyenoord naar Heerenveen vaker door de Rotterdammers gepasseerd dan elke andere Eredivisieploeg (tien tegentreffers).

• Feyenoord heeft voor de tweede keer deze eeuw minimaal 22 zeges geboekt in één Eredivisieseizoen, na 25 in 2002/03.

• Miquel Nelom veroorzaakte vier van de laatste acht strafschoppen die Feyenoord tegen kreeg in de Eredivisie.

• Tonny Vilhena zette Feyenoord op voorsprong met tien van zijn negentien doelpunten in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle 1-3

• Go Ahead Eagles staat na 27 speelronden op twintig punten. Sinds 2008/09 wist slechts één van de elf ploegen met maximaal dat aantal na zo veel duels zich te handhaven: in 2010/11 bleef VVV-Venlo dankzij nacompetitie in de Eredivisie.

• De Eagles kregen dit seizoen negen strafschoppen tegen, minimaal drie meer dan elke andere Eredivisieploeg.

• PEC Zwolle heeft voor het eerst in de Eredivisiehistorie beide IJsselderby-ontmoetingen met Go Ahead Eagles in één seizoen weten te winnen.

• Bram van Polen was voor het eerst sinds 16 januari 2016 weer trefzeker in de Eredivisie; in de tussentijd maakte hij wel twee eigen doelpunten.

Excelsior - Ajax 1-1

• Voor het eerst sinds 19 oktober 2014 (gelijkspel tegen FC Groningen) hield Excelsior met minder dan twee schoten op doel minimaal een punt over aan een Eredivisieduel.

• De Kralingers kwamen in de 77ste minuut tot het enige schot op doel, 51 minuten na de 1-0; een eigen goal van Kenny Tete.

• Justin Kluivert was de eerste Kluivert met een Eredivisiegoal sinds vader Patrick, exact tien jaar en één dag geleden tegen Ajax (voor PSV).

• Nick Viergever is de eerste invaller bij Ajax in de competitie die ouder is dan twintig jaar sinds Mitchell Dijks op 4 december. In de tussentijd vielen bij Ajax 28 spelers is van maximaal twintig jaar.

AZ - ADO Den Haag 4-0

• AZ boekte de eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 27 november 2016, toen met 5-1 van Heracles Almelo werd gewonnen. In de tussentijd speelde het er drie gelijk en verloor het er twee.

• De Alkmaarders hielden in de laatste 21 speelronden tweemaal de nul, in beide gevallen was ADO Den Haag de tegenstander.

• Tim Krul hield voor het eerst sinds 22 augustus 2015 de nul tijdens een competitieduel op het hoogste niveau, toen namens Newcastle United op Old Trafford tegen Manchester United.

• ADO Den Haag leed de grootste nederlaag in de competitie sinds 30 augustus 2015, toen met 4-0 werd verloren bij Ajax.