Vertrouwen in titel Feyenoord loopt iets terug na zeperd

Ruim 42.000 mensen stemden op de poll. In vergelijking met eenzelfde poll in december is het vertrouwen in de titelkansen van Ajax en PSV iets gestegen. Van de stemmers denkt 30 procent dat Ajax kampioen wordt, terwijl dat twee maanden geleden nog 24 procent was. Ook PSV maakt volgens onze lezers weer wat kans op titelprolongatie. Elf procent van de stemmers gelooft in een titel van de Eindhovenaren, waar dat in december slechts vijf procent was.



