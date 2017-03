VIDEO: De laatste leuke interland tegen Italië

Nederland won op die 9 juni 2008 met liefst 3-0 van Italië, op dat moment de regerend wereldkampioen. De doelpunten kwamen van Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder en uitblinker Giovanni van Bronckhorst. Vier dagen later won Oranje, opnieuw in het Stade de Suisse in Bern, ook nog met 4-1 van Frankrijk, op dat moment de vice-wereldkampioen. De poulefase werd afgesloten met een 2-0 overwinning van de B-keuze op Roemenië, maar weer vier dagen later volgde de grote klap: uitschakeling door het Rusland van bondscoach Guus Hiddink in de kwartfinales (3-1 na verlenging).

Negatieve balans

Nederland verloor dus acht keer van Italië en ook waren er acht gelijke spelen tegen La Squadra Azzurra, maar er werd dus ook drie keer gewonnen. De eerste keer was op 20 november 1974, bij een EK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip. Met Johan Cruijff (twee goals) als uitblinker won Oranje voor 61.000 toeschouwers met 3-0. De tweede overwinning op Italië volgde op het WK 1978 in Argentinië. Daar won Oranje in de tweede groepsfase in het Estadio Monumental in Buenos Aires met 2-1 van de Italianen. Oranje kwam door een eigen doelpunt van Ernie Brandts nog op achterstand, maar Brandts tekende zelf voor de gelijkmaker. Arie Haan zorgde een kwartier voor tijd met een kiezelhard afstandsschot voor de winnende 2-1.