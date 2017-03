VIDEO: El Ahmadi niet bang voor eventuele schorsing Vilhena

,,We hebben dit seizoen aangetoond dat als Vilhena niet meedeed, we onze wedstrijden hebben gewonnen. Toen ik er niet bij was wonnen we wedstrijden, en toen Dirk er niet bij was hetzelfde. Tuurlijk, het is een belangrijke speler voor ons en hij is dit jaar een van de beste spelers van Feyenoord. Ik denk dat we dit jaar gewoon een goede selectie hebben. Dat heb je dit weekend tegen AZ ook gemerkt. Er waren drie basisspelers niet bij, maar je wint toch van AZ.''



Er komt zondag een belangrijke wedstrijd aan in en tegen Heerenveen, en de Klassieker staat ook alweer bijna voor de deur. ,,Het zou mooi zijn als we nog hetzelfde gat met Ajax hebben nadat we tegen ze hebben gespeeld. Het klinkt cliché, maar ik denk nu alleen maar aan het winnen van de wedstrijd tegen Heerenveen.''



Verder sprak de Marokkaanse middenvelder met Jack van Gelder over het belang van krachttraining, en wat hij hierover heeft geleerd in de jaren dat hij in Engeland bij Aston Villa speelde.