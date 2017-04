VIDEO: 'Niet kunnen reageren op dramatische start'

,,Feyenoord begon dramatisch en heeft eigenlijk niet meer kunnen reageren op die start. Bij winst was het wel gelopen, maar nu is de spanning weer helemaal terug. Zelfs PSV ruikt nu nog een beetje bloed. Ik proefde na afloop bij de spelers van Feyenoord verslagenheid, maar ook houvast. Ze zijn dit seizoen na iedere mispeer steeds weer direct opgestaan."

Komende woensdag staat voor Feyenoord de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. ,,Ik verwacht dat Feyenoord zich op tijd weer kan opknappen voor komende woensdag. Feyenoord zal het wel moeten doen zonder de geblesseerden Kongolo, Karsdorp, Jorgensen, Basacikoglu en Vilhena is ook woensdag nog geschorst. Toch denk ik dat er meer zorgen zijn om PEC Zwolle-uit volgende week zondag. Dat is al jarenlang een lastige wedstrijd voor Feyenoord. Toch is de opdracht voor Feyenoord duidelijk in de laatste weken van het seizoen. Thuis drie keer moeten winnen en uit twee van drie wedstrijden winnen. Dan is de buit binnen."