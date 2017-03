VIDEO: 'Oranje moet winnen, Bulgarije is echt heel zwak'

Maaskant terug in Deventer: Ik stap hier vol energie in

13:08 Robert Maaskant heeft er het volste vertrouwen in dat hij Go Ahead Eagles voor de Eredivisie kan behouden. ,,Er ligt een immense sportieve opgave, maar tegelijkertijd zijn in mijn ogen alle middelen aanwezig om de klus te klaren'', zegt de nieuwe trainer, die tekent tot het einde van het seizoen.