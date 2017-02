VIDEO: Van Ginkel teleurgesteld in optreden Vitesse

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Vitesse, debuteerde in 2010 in het eerste elftal en maakte drie jaar later de overstap naar Chelsea. De Engelse club verhuurt Van Ginkel nu, net als vorig seizoen na de winterstop, aan PSV.



,,Ik heb nog steeds wel met een aantal jongens contact bij Vitesse. Ik heb ze succes gewenst. Helaas kwam het er niet van, jammer'', aldus Van Ginkel, die hoop houdt dat hij net als vorig jaar met PSV kampioen wordt. ,,We moeten het zelf maar doen. Voor de winterstop hebben we veel punten verloren. We hebben nu zes keer op rij gewonnen, dat gaat goed. Nu moeten we het zondag bij Feyenoord doen.''