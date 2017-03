'Videoscheidsrechter vanaf 2018 bij alle Eredivisiewedstrijden'

De voetbalbond doet inmiddels al een paar seizoenen proeven met een videoscheidsrechter, die via ‘een oortje’ in direct contact staat met de arbiter op het veld. In de vorige ronde van het bekertoernooi herriep scheidsrechter Van Boekel bijvoorbeeld een penalty na ruggespraak met zijn video-assistent en bestudering van de beelden aan de rand van het veld. ,,Scheidsrechters balen van fouten", zegt projectmanager Mike van der Roest namens de KNVB. ,,Alles wat helpt die te voorkomen, juichen ze toe."



In Zeist hopen ze dat tijdens het WK van volgend jaar in Rusland videoscheidsrechters worden ingezet. Als dat zo is, lijkt er geen enkele belemmering voor massale invoering in de Eredivisie. Van der Roest: ,,Dit is sowieso een onomkeerbaar proces."



De bond maakte gisteren bekend dat de videoscheidsrechter bij de halve finales van het KNVB-bekertoernooi vanuit een centrale plek op het Media Park in Hilversum opereert in plaats van in een busje nabij het stadion. Dat is een primeur in het voetbal. Kevin Blom is vandaag de eerste videoscheidsrechter vanuit Hilversum. Hij staat met een headset in contact met leidsman Pol van Boekel bij Sparta-Vitesse in Rotterdam. Morgen is Blom zelf scheidsrechter (bij AZ-Cambuur) en wordt hij vanuit Hilversum ondersteund door Dennis Higler.