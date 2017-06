Vier fans MVV krijgen stadionverbod na wangedrag

MVV heeft inmiddels zestien supporters geïdentificeerd die het veld opkwamen of spullen sloopten. Niet alle fans waren herkenbaar, vanwege het dragen van bivakmutsen. Nog niet alle straffen voor de supporters zijn al bekendgemaakt.

De wedstrijd in Maastricht werd een half uur lang stilgelegd en daarna hervat. Het bleef 0-0. Roda won de return in Kerkrade en speelt daardoor ook komend seizoen weer in de eredivisie.