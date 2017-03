Vilhena aangeslagen na schorsing voor Klassieker

Drie dagen later speelt Feyenoord in De Kuip tegen Go Ahead Eagles. Ook bij deze wedstrijd zal Vilhena geschorst moeten toekijken. De uitwedstrijd bij PEC Zwolle op zondag 9 april zal Vilhena weer mogen spelen.

Feyenoord had vooral goede hoop nadat Danny Makkelie zijn zegje had gedaan in Zeist. De arbiter vertelde na het zien van de beelden diverse keren dat hij het incident niet meer waard vond dan een gele kaart.

Televisiebeelden

Feyenoord ging wederom niet akkoord en in de tussentijd schoot Vilhena zijn elftal in Friesland ook nog even langs Heerenveen (1-2). Vanavond diende Vilhena zich te verantwoorden voor de beroepscommissie in zaal 1 in Zeist. Wederom eiste de aanklager vier duels schorsing (zonder een voorwaardelijke wedstrijd).



Van Benthem stelde dat bij Feyenoord het gevoel leeft 'dat Vilhena hoe dan ook gestraft moet worden'. Zeker omdat de aanklacht afgelopen week was aangevuld. Er stond niet meer alleen een elleboogstoot in de tenlastelegging, maar ook het slaan van een tegenstander.