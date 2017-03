Vilhena krijgt hulp van Makkelie en De Kromme

Door Mikos Gouka

De verklaringen van arbiter Danny Makkelie en clubicoon Willem van Hanegem werden vanavond door huisjurist Joris van Benthem nadrukkelijk naar voren geschoven om speler Tony Vilhena vrij te pleiten.

De botsing tussen de arm en/of elleboog van Vilhena en Spartaan Mathias Pogba op 5 maart houdt de gemoederen al bijna een maand bezig. De aanklager stuurde naar aanleiding van de televisiebeelden een schikkingsvoorstel naar de Kuip van vier duels waarvan één voorwaardelijk. Feyenoord en Vilhena veegden dat voorstel van tafel en vervolgens eiste de tuchtcommissie na een mondelinge zitting zelfs vier duels schorsing zonder een voorwaardelijke straf.

Feyenoord ging wederom niet akkoord en in de tussentijd schoot Vilhena zijn elftal in Friesland ook nog even langs Heerenveen (1-2). Vanavond diende Vilhena zich te verantwoorden voor de beroepscommissie in zaal 1 in Zeist. Wederom eiste de aanklager vier duels schorsing (zonder een voorwaardelijke wedstrijd).

Maar vanavond was Makkelie misschien wel de reddende engel. De arbiter vertelde dat hij de botsing tussen Vilhena en Pogba slechts goed vond voor een gele kaart. Bovendien, voegde hij er aan toe, had de waarnemer die met hem de beelden had bekeken daar net zo over gedacht.

Van Benthem stelde dat bij Feyenoord het gevoel leeft 'dat Vilhena hoe dan ook gestraft moet worden'. Zeker omdat de aanklacht afgelopen week was aangevuld. Er stond niet meer alleen een elleboogstoot in de tenlastelegging, maar ook het slaan van een tegenstander.

En opeens verscheen ook Willem van Hanegem in beeld. Die gaf eerder een interview aan FOX Sports-verslaggever Milan van Dongen en daarbij verklaarde hij dat er geen sprake was van een elleboogstoot. Dat was op zich een grappig moment, want de clubleiding van Feyenoord leest de kritieken van De Kromme doorgaans hoofdschuddend, zuchtend en met ingehouden woede.

Een internationale arbiter die niets in het moment zag, kan de beroepscommissie daar wel omheen?

Uitspraak donderdagochtend om 10.00 uur..

