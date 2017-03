Vilhena: Niet gehad over Klassieker

Vilhena kon zich bij de nationale ploeg even losmaken van de arbitragezaak waarin hij verwikkeld raakte na een elleboogstoot tegen Spartaan Mathias Pogba op 5 maart. Hij mist daardoor mogelijk de Klassieker van zondag tegen Ajax.



Vilhena wilde niet te veel woorden vuil maken aan de zaak. ,,Ja, ik weet pas deze week of ik kan spelen. Ik moet naar de zaak toe. We zullen zien", bromde hij.



,,We hebben het als spelers van Feyenoord hier niet met Ajacieden gehad over de Klassieker van zondag. Ik zie zondag de spelers van Ajax weer, dan moet het gebeuren."



Vilhena vecht morgenavond bij de beroepscommissie zijn dreigende schorsing van drie duels aan.