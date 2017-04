Vitesse-fan komt speciaal voor bekerfinale over uit Noorwegen

In de voorbije veertien jaar bezocht Hulshoff Pol zes thuisduels van Vitesse. Hij kijkt ernaar uit al zijn vrienden van vroeger zondag weer te zien. Dan staat hij met een groep van ongeveer twintig man in stadion De Kuip in Rotterdam. ,,Wat de uitslag ook wordt. Voor het eerste fluitsignaal maak ik sowieso één groot feest van de dag."



Dat de drang over het bezoeken van de bekerfinale wat heftig overkomt, snapt Hulshoff. ,,Maar zoiets als dit gebeurt misschien maar eens in de 25 jaar. Wanneer je de kosten uitsmeert over die periode, is het allemaal niet zo duur. Bovendien wil ik op mijn 85ste terugkijken op mooie belevenissen. Niet zozeer op het huis waarin ik heb gewoond of het geld dat op mijn bankrekening staat."