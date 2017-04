Vitesse jaagt in bekerfinale met AZ op eerste hoofdprijs

Vitesse kijkt uit naar de bekerfinale tegen AZ, vanavond in de Rotterdamse Kuip. Na drie verloren finales kan de Arnhemse club de eerste echte prijs winnen, sinds de oprichting 125 jaar geleden.



,,Natuurlijk is het heel speciaal de eerste prijs in 125 jaar te kunnen winnen,'' zei trainer Henk Fraser vrijdag in Zeist bij de traditionele persconferentie aan de vooravond van de bekerfinale. ,,Je merkt aan alles dat die wedstrijd leeft in Arnhem. De bekerfinale is in Nederland afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware happening met al die supporters in de Kuip.''

Aanvoerder Guram Kashia was nog duidelijker. ,,Voor mij is dit misschien wel de belangrijkste wedstrijd in mijn gehele carrière.''



Fraser zelf heeft met Feyenoord al vier keer de KNVB-beker gewonnen. ,,Dit kan mijn eerste als trainer worden. Dat is toch een andere ervaring. Ik heb mijn spelers er afgelopen dagen op gewezen dat ze vooral moeten genieten. Zelf ben ik dat indertijd vergeten te doen.''



Collega-trainer John van den Brom zou het liefst de bekerfinale van 1990 willen vergeten. De huidige coach van AZ was toen als speler in dienst van Vitesse. In de eindstrijd tegen PSV miste hij een strafschop. ,,Ik word daar niet graag aan herinnerd'', zei hij in Zeist met een lach op zijn gezicht. ,,Ik praat liever over de komende finale. Je merkt aan alles en iedereen binnen de club dat de honger naar die prijs groot is. We zijn er in elk geval klaar voor, maar dat geldt andersom ongetwijfeld ook.''



Honger is er zeker bij Ron Vlaar, de geroutineerde aanvoerder van AZ. ,,Als speler krijg je niet zoveel kansen op een echte prijs. Met Feyenoord heb ik één keer de beker gewonnen, maar ik had daar totaal geen aandeel in omdat ik het gehele seizoen geblesseerd was. Dat is nu anders. Het belooft een mooi spektakel te worden tussen twee ploegen die elkaar goed kennen en die elkaar qua kracht niet veel ontlopen.''



De finale staat zondag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. AZ speelt formeel 'thuis'. In de eindstrijd wordt zowel doellijntechnologie toegepast als gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter.