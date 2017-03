Vitesse-keeper Room loopt mank richting bekerfinale

Eloy Room heeft zijn heldendaden voor Vitesse in de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta woensdag verricht met een liesblessure. Het competitieduel met PEC Zwolle is nu een levensgroot vraagteken.

Room (28) kon woensdag geen normale warming-up doen. ,,Ik ben opzettelijk later naar buiten gegaan”, zegt hij. ,,En ik ben ook veel eerder weer naar binnen gegaan. Ik heb in die warming-up bijna geen bal getrapt. En dan alles alleen maar met links.”

Dat deed hij in de wedstrijd meestentijds ook. ,,Goed dat we daar veel op trainen. Maar ik kreeg er steeds ook alle tijd voor. Dat verbaasde me wel. Bij Sparta wisten ze echt wel van die blessure af. Alleen hebben ze nauwelijks druk op mij gezet.”

Cruciale redding

Room had na rust een cruciale redding op een kopbal van Michel Breuer. ,,Bij die duik had ik geen last van de lies. Anders was spelen echt onverantwoord geweest. Maar in de tweede helft verging ik wel van de pijn, hoor. Ik heb de wedstrijd op mijn tandvlees uitgespeeld.”