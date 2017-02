Vitesse klaar voor bekerkraker tegen Sparta

Vitesse is in de ban van de beker. De Arnhemse club reist woensdag vol vertrouwen af naar Rotterdam voor de halve finale tegen Sparta.

Zondag na de zege op Go Ahead Eagles (3-1) ging het gesprek in de kleedkamer van Vitesse al meteen over Sparta. ,,We rechtten de rug in een geweldige ambiance, stonden fier te verdedigen en zetten een zege met mooie cijfers neer”, stelt aanvoerder Guram Kashia. ,,Natuurlijk was iedereen uitgelaten. Dit is de perfecte opmaat voor Sparta.''

Ricky van Wolfswinkel kon dat beamen. ,,Normaal geniet je na van een overwinning. Nu lag de focus meteen op de beker. We krijgen voor de halve finale de favorietenrol opgeplakt. Maar dat zegt mij niets. Bij Sparta moeten onze beste kwaliteiten bovendrijven. Dat besef is er in de groep ook. Iedereen weet dat hier geschiedenis is te schrijven (Vitesse won nog nooit een landstitel of beker, red.). De wedstrijd bij Sparta is voor de club enorm belangrijk.''

,,Dit is tot nu toe de belangrijkste week in dit seizoen'', weet Kashia. ,,Dat we dan zo als een team staan, is een goed teken.''

Bij Vitesse sluiten Arnold Kruiswijk en Adnane Tighadouini deze dagen weer fit aan. Enige zorgen zijn er over de fysieke gesteldheid van doelman Eloy Room. Hij liep tegen Go Ahead een liesblessure op. ,,We moeten nu allemaal even herstellen'', weet Kashia. ,,Maar wij zijn klaar voor Sparta.''