Vitesse naar bekerfinale na enerverende slotfase op Kasteel

Door Tim Niemantsverdriet

Op zondag 30 april kan Vitesse zodoende de eerste hoofdprijs uit de geschiedenis grijpen, nadat het in 1912, 1927 en 1990 de eindstrijd verloor. AZ en Cambuur Leeuwarden maken morgen uit wie die dag de tegenstander is.

Sparta had uitgepakt voor de halve eindstrijd op het eigen Kasteel. Terwijl de spelers hun entree maakten op het veld, werden ze getrakteerd op een spetterende vuurwerkshow. ‘Laat oude tijden herleven’ stond te lezen op een spandoek in een hoek van het stadion. De hunkering naar nieuwe gloriedagen, het was overal in het stadion te proeven.

Toen de bal eenmaal rolde, zwakte het heerlijke cupsfeertje snel af. Sparta oogde wat bevangen door de zenuwen en kon aanvankelijk amper een vuist maken, al kreeg het via Jerson Cabral wel een aardige mogelijkheid op de openingstreffer. Het was echter Vitesse dat aandrong. Een schot van Milot Rashica werd nog gekeerd door Roy Kortsmit, maar in de dertiende minuut ging de doelman van de Rotterdammers pijnlijk in de fout. Bij een poeier van een meter of dertig van Lewis Baker, helemaal vrijgelaten bij een ingooi, vloog de bal knullig onder hem door.

Naarmate de eerste helft vorderde, vocht Sparta zich wat meer in de wedstrijd, zonder dat het Vitesse aan het wankelen wist te brengen. Verder dan een slap schot van Cabral en een afstandsschot van Denzel Dumfries kwam de ploeg van Alex Pastoor niet.

In de tweede helft was het beeld niet veel anders. Vitesse controleerde, maar leek content met de voorsprong. Pas bij de entree van Mathias Pogba, na bijna een uur spelen, gooide Sparta de schroom wat van zich af. Het ging opportunistischer spelen, meer door de lucht, en werd direct gevaarlijk. Michel Breuer en Martin Pusic werden met kopballen gevaarlijk, maar konden Eloy Room niet verschalken.

Net toen het een écht, meeslepend bekerduel begon te worden, leek Vitesse de wedstrijd in het slot te gooien. De Arnhemmers profiteerden slim van de gaten achterin bij Sparta. Nadat Milot Rashica eerst nog een opgelegde kans om zeep had geholpen, trof opnieuw Baker wel doel met een droog schot in de hoek.

Lang kon Vitesse niet genieten van de comfortabele voorsprong. Een eigen doelpunt van Guram Kashia bracht de spanning terug in de wedstrijd. Sparta drong aan, maar wist het net niet meer te vinden.

