Vitesse teleurgesteld in eigen fans

Fans van Vitesse bekladden in de voorbije nacht het stadion van NEC en ook werd een spandoek geplaatst. ,,Met de Gelderse derby op komst wil Vitesse ten zeerste benadrukken dat de club ludieke acties zeer waardeert, maar je te allen tijde van andermans spullen afblijft. Daarom is de club ook niet blij met deze actie. Dergelijke acties zijn niet des Vitesse en passen niet in de manier waarop de Gelderse derby zou moeten verlopen'', meldt de leiding van de Arnhemse voetbalclub.



Vitesse en NEC nemen het 2 april in Arnhem tegen elkaar op. Eerder dit seizoen eindigde de confrontatie in de eredivisie in Nijmegen onbeslist: 1-1.