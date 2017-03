Vlaar: Feyenoord is nog steeds een machine

Door: Nik Kok

,,Ik was eigenlijk erg verrast van de nederlaag die ze leden tegen Sparta. Die had ik niet verwacht. Want eigenlijk vind ik Feyenoord nog steeds een machine. Zoals ze speelden tegen PSV, dat was erg goed. Slippertjes worden gecorrigeerd, daar wordt niet meer over nagedacht. Dat is in die groep ontstaan. Ik denk niet dat Feyenoord na die nederlaag tegen Sparta helemaal instort.”

Omdat Feyenoord in beroep gaat tegen zijn opgelegde straf van drie wedstrijden, doet middenvelder Tonny Vilhena gewoon mee tegen AZ. ,,Jammer voor ons want Tonny is een heel goede speler. Ik kan me nog herinneren dat hij zijn debuut maakte toen hij zeventien was. Daar was ik bij. Als je kijkt wat een ontwikkeling hij heeft doorgemaakt en hoe belangrijk hij voor Feyenoord is geworden dan vind ik dat heel knap. Hij heeft keuzes gemaakt die niet altijd makkelijk waren. Keuzes op gevoel en liefde voor de club. Wat er nu is ontstaan bij Feyenoord zou voor hem ook het ultieme zijn denk ik.”