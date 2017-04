Vlaar kan geen sta-in-de-weg zijn tegen Ajax

Vlaar was morgenavond in de Arena niets liever dan een sta-in-de-weg geweest voor Ajax dat in een felle titelstrijd is gewikkeld met Feyenoord, de club die Vlaar nog steeds een warm hart toedraagt. Maar de centrale verdediger heeft met de technische en medische staf afgesproken dat hij maar één keer per week speelt. ,,We gaan voor één keer in de week. Dat is het ritme. Ik ben goed uit de wedstrijd tegen FC Groningen gekomen nadat ik de afgelopen maanden heb gekwakkeld met mijn blessure. Ik heb een groter doel dan de wedstrijd tegen Ajax.”