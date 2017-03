Vloet na dit seizoen verder als manager voetbalzaken bij FC Den Bosch

Algemeen directeur Bert Wernke van FC Den Bosch benadrukt dat Vloet geen technisch directeur wordt. ,,Het aanstellen en eventueel ontslaan van een nieuwe hoofdtrainer is mijn verantwoordelijk en die van de raad van commissarissen. Wel zullen we hierbij gebruik maken van de expertise van Wiljan als adviseur. Op die manier wordt hij ook in de zoektocht naar een nieuwe trainer betrokken."

Het terugtreden van Vloet als hoofdtrainer betekent niet dat FC Den Bosch ontevreden is over zijn werk, zegt Wernke. ,,Absoluut niet. Als dat zo was, zouden we hem natuurlijk ook niet in een andere functie bij de club houden. Integendeel, wij waren op zoek naar iemand om leiding te geven aan onze voetbalopleiding in al zijn facetten, en toen bleek dat we de kandidaat daarvoor al in huis hadden. Wiljan is iemand die heel graag werkt met jeugd en zijn waarde op dat gebied ook al bij andere clubs bewezen heeft."