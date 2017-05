Voetbalster Middag mist EK in eigen land: Ben er kapot van

Poll Moet Dirk Kuyt met voet­bal­pen­si­oen?

7:49 Dirk Kuyt was met een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) de grote held van het Legioen. Met zijn 36 jaar lijkt het einde van zijn loopbaan in zicht, maar na het behalen van de titel liet hij nog niks los over zijn toekomst. Moet de aanvoerder langer doorgaan? Stem mee.