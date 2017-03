Volendam en Cambuur delen punten

Klaassen na puntverlies: Het was slecht

16:58 Ajax verloor koploper Feyenoord uit zicht door bij laagvlieger Excelsior met 1-1 gelijk te spelen. Het verschil met Feyenoord is nu zes punten. Het wordt op 2 april erop of eronder voor de Amsterdammers tijdens de Klassieker. ,,Die moeten we winnen'', was aanvoerder Davy Klaassen duidelijk bij FOX Sports.