'Volgend seizoen moet het gebeuren voor mij bij Ajax'

Hij had overigens het liefst eerst nog bij Willem II - waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep - een tijdje in het eerste elftal gevoetbald voordat hij de overstap naar een grotere club maakte, maar onder Jurgen Streppel kreeg hij geen speeltijd. ,,Het klikte niet zo tussen ons. Maar hij had toen ook zijn handen vol met het in de eredivisie houden van Willem II en dan dan weet je dat het als jonge speler moeilijk wordt.''



Zondag keert hij met Ajax terug in Tilburg. Als Feyenoord al kampioen was geweest nu, had De Jong - die morgen zijn 20ste verjaardag viert - vermoedelijk wel in de basis gestaan bij Ajax. Hij ziet al wel kansen voor volgend seizoen. Als Davy Klaassen vertrekt, schuift De Jong door in de pikorde. Achter Donny van de Beek? De Jong durft de strijd aan. ,,Ergens volgend seizoen wil ik een basisplaats veroveren. Ik vind dat ik daar klaar voor ben.''