Voor Ajax-supporter is het een sport om erbij te zijn

Morgen is het precies 22 jaar geleden dat Patrick Kluivert het Ajax van Louis van Gaal met een puntertje de Champions League bezorgde: 1-0 tegen AC Milan. Het is de laatste keer dat Ajax Europees succes kende. Maar als het aan honderdduizenden Ajacieden ligt, komt daar morgen verandering in. En wie wil daar niet bij zijn? 10.000 tickets kregen de fans van Ajax, het duurde nog geen halfuur voordat ze allemaal verkocht waren.

Wanneer pakte Ajax voor het laatst een grote Europese prijs?



Quote Sommige mensen zitten twintig uur in de auto en kamperen zelfs onderweg om er maar bij te kunnen zijn Daniël Dekker

Hoe belangrijk is het voor Ajax-fans om bij de finale te zijn?

,,Enorm belangrijk. Een hele generatie supporters maakt zo'n succes voor het eerst mee. Fans hebben er alles voor over om bij de finale te kunnen zijn", zegt Daniël Dekker, voorzitter van de supportersvereniging Ajax. ,,Mensen waar ik vijf jaar niks van heb gehoord, sturen mij opeens een appje met de vraag of ik nog aan een kaartje kan komen." Echte fans kijken ook niet op een paar uur meer of minder. Negentig minuten voetbal is hun een hoop waard. ,,Sommige mensen zitten twintig uur in de auto en kamperen zelfs onderweg om er maar bij te kunnen zijn."

Kan het nog gekker?

Vraag dat maar aan Niels Hoffman. Hij huurde in zijn eentje een heel vliegtuig om in Stockholm te komen. Prijskaartje: ruim een ton. ,,Het is een mooie kans voor Ajax om eindelijk weer een Europese prijs te pakken, daar móet ik gewoon bij zijn. Alle directe vluchten waren al volgeboekt, dus besloot ik in een split second zelf maar een vliegtuig te huren." Een enorm financieel risico, maar daar lag Hoffman niet van wakker. In zijn vliegtuig, een Boeing 737-800 is plek voor '189 super-super-enthousiaste supporters'. Eens te meer bleek hoe graag Ajax-fans de historische wedstrijd willen meemaken, want het vliegtuig zit helemaal vol. ,,Er zijn zelfs wachtlijsten." Vanmiddag vertrekt het vliegtuig van Hoffman. ,,We gaan even een beker ophalen in Stockholm!"

Kun je nu nog aan kaartjes komen?

Ja, maar je moet van goeden huize komen om nu nog een ticket te kunnen betalen. Op Marktplaats is het lastig toegangsbewijzen te vinden voor minder dan 800 euro per stuk. Toch zijn er veel supporters die hun vlucht naar en hotel in Stockholm al hadden geboekt voordat ze een kaartje hadden. ,,Ik denk dat wij het enige land zijn waar dat gebeurt", zegt Dekker. Hij raadt het sterk af om online voor woekerprijzen kaartjes te kopen. ,,Het is echt erg onverstandig, want de kaartjes zijn allemaal op naam verkocht."

Hoe maakt Amsterdam zich op voor de finale?

Dat er op de Coolsingel een aardig feestje kan worden gebouwd, is sinds vorige week bekend. Maar in Amsterdam kunnen ze er ook wat van. Op veel locaties hangen grote schermen op waar honderden fans de wedstrijd volgen. Maar de echte place to be is natuurlijk het Museumplein, waar ruim 100.000 fans zich zullen verzamelen om hun club, ruim 1.100 kilometer verder, aan te moedigen.