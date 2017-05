‘Voor de wedstrijd had ik al kippenvel’

Kuyt heeft 'heel duidelijk beeld' over toekomst: 'Daar heeft titel geen invloed op'

14 mei Dirk Kuyt laat in het midden of hij na het kampioenschap met Feyenoord een punt achter zijn spelersloopbaan zet. De 36-jarige Katwijker was met een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) de grote held van het Legioen, maar liet nog niks los over zijn toekomst.