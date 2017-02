Vooronderzoek naar oerwoudgeluiden Vitesse - Ajax

In een videofilmpje dat op YouTube verscheen, is te horen hoe enkele fans van Vitesse na het laatste fluitsignaal ,,oeh oeh oeh'' riepen richting Onana, die bij het doel voor hen stond. De Arnhemse club heeft zich hiervan gedistantieerd en probeert de daders via videobeelden te achterhalen. ,,Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers kan binnenkomen'', zei directeur Joost de Wit. ,,We zijn reeds met de KNVB in contact om dit samen de kop in te drukken.''