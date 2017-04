Vreman trainer beloften De Graafschap

Feyenoord in actie tegen nep-producten

15:54 Dat Feyenoord in de aanloop naar het eerste kampioenschap sinds 1999 hot is, merkt de club aan alles. Gisteren bracht Feyenoord zelf al naar buiten dat veel items in de officiële fanshops snel uitverkocht raken. Inmiddels ervaart de club dat ook derden een graantje proberen mee te pikken van het huidige succes.