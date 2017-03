Vuurwerk verzekerd bij topoverleg over competitie-opzet

Het succes van het Belgische play-offmodel is inmiddels een soort leidraad geworden in de discussie. Daar werd de hoogste klasse in 2009 teruggebracht tot zestien clubs, waarna zes clubs in een kampioenspoule uitmaken wie de titel wint. Sindsdien presteerden Belgische clubs steeds beter in Europa en de tv-inkomsten stegen significant.



De Nederlandse clubs uit de middenmoot en lagere regionen zijn nadrukkelijk bevreesd voor hun positie. Slechts met een lucratieve vergoedingsregeling en een grondige lobby heeft een eredivisie met zestien clubs enige kans van slagen.



Mogelijk blijkt vandaag al dat de weerstand zo groot is, dat een akkoord op voorhand onmogelijk is. Groter is de kans is dat er twee potentiële modellen - eentje met achttien en eentje met zestien clubs - verser worden uitgewerkt en becijferd. Cruciaal wordt daarbij de financiële compensatie voor clubs die de dupe kunnen worden.



In mei moet een definitief besluit worden genomen op de algemene vergadering betaald voetbal. Elke club heeft dan één stem.