Vuurwerkverbod op laatste training bij Vitesse en NEC

Vitesse en NEC stellen in een statement dat de emotie en cultuur rondom de derby wordt begrepen. De clubs zijn trots op hun trouwe supporters, die de staf en spelers tijdens deze training succes komen wensen. De maatregel is bij Vitesse genomen in samenspraak met de autoriteiten, omdat het gezondheidsrisico's kan opleveren voor spelers en supporters, omdat de vuurwerkshow voor overlast zorgt en zelfs tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt op de naastgelegen snelweg (A50). Daarnaast is het afsteken van vuurwerk buiten de wettelijk aangewezen momenten illegaal.

Er zal zaterdag op het verbod worden toegezien en waar nodig gehandhaafd. ‘We begrijpen de teleurstelling, omdat het onderdeel was van een traditie, maar we achten het van belang dat de training voor zowel spelers als supporters veilig verloopt’, verklaart Vitesse.

Sfeeractie

Is de maatregel bij Vitesse nieuw, bij NEC werd de vuurwerkshow eerder al verboden. De regels blijven in Nijmegen dus gehandhaafd. ‘Omdat we toch iets willen doen om onze mannen een stimulans te geven richting de Gelderse derby, zal NEC zelf een sfeeractie organiseren’, meldt de Nijmeegse eredivisieclub. ‘Vanuit de club is voorgesteld om dit gezamenlijk met supporters te doen. Door verschillende groeperingen is besloten hier niet aan deel te nemen, wat de club respecteert. We hopen desalniettemin op begrip én natuurlijk op een drukbezochte laatste training voorafgaand aan de derby.’