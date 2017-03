VVV dichter bij titel na zege in Den Bosch

De Venlonaren hadden in de eerste helft moeite om door de compacte verdediging van Den Bosch te komen en grote kansen waren niet aan Ralf Seuntjens en Joey Sleegers besteed. Het duurde tot twintig minuten voor tijd voordat het eerste doelpunt op het scorebord kwam. Aanvallende middenvelder Vito van Crooij passeerde met een bekeken schot de Bossche doelman Kees Heemskerk. Tien minuten later kreeg VVV een penalty en besliste Clint Leemans de wedstrijd vanaf elf meter.

De nummer twee Jong Ajax en nummer drie FC Volendam speelden tegen elkaar gelijk en zorgden voor lachende gezichten in Venlo. Na zeven minuten kopte de geheel vrijstaande Abdelhak Nouri een voorzet binnen. Linksbuiten Kevin van Kippersluis zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker namens de Volendammers.

Een IJslandse tiener was de grote man van Jong PSV in de Eindhovense derby. Albert Gudmundsson maakte een hattrick in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De negentienjarige middenvelder scoorde drie doelpunten in een tijdsbestek van elf minuten. In de 38ste, 42ste en 49ste minuut vond hij het net. In blessuretijd zorgde Jürgen Locadia en Justin Lonwijk voor de 5-0 eindstand.