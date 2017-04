VVV kan promoveren bij RKC Waalwijk

VVV-Venlo staat op het randje van de eredivisie. Als de Limburgse club van trainer Maurice Steijn vrijdag wint bij RKC Waalwijk is promotie zeker gesteld. ,,De spanning is voelbaar'', zei de coach in een voorbeschouwing. Steijn beschikt in Brabant over een fitte selectie.



Mocht de missie in Waalwijk slagen, betekent dat niet dat VVV ook al kampioen is van de Jupiler League. Jong Ajax namelijk is ook nog niet geheel uitgeschakeld voor de titel. De Amsterdammers kunnen volgens de reglementen echter als jeugdteam niet promoveren naar de eredivisie.



Paasmaandag speelt VVV in de eigen Koel tegen Emmen. Dan kan ook het kampioenschap binnen worden gehaald. Ook op de derde plaats staat een jeugdteam, Jong PSV. Als nummer vier is Cambuur de concurrent voor VVV waar het gaat om promotie.