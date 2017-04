VVV sleept titel binnen tegen tien man Eindhoven

Bosz: Lyon is een mooie, maar zware tegenstander

16:19 Trainer Peter Bosz is onder de indruk van Olympique Lyon, de opponent van Ajax in de halve finales van de Europa League. ,,Dit is een heel sterke tegenstander'', zei Bosz over het resultaat van de loting. ,,Maar dat is ook wel logisch. We hebben het over een halve eindstrijd.''