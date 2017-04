VVV-Venlo heeft titel nog niet binnen

Poll: wie wordt er kampioen?

16 april Feyenoord en Ajax hebben dit weekend geen misstap begaan, waardoor het verschil één punt blijft in het voordeel van de Rotterdammers. Nummer 3 PSV ging wel in de fout. Op bezoek in Den Haag zag het ADO vlak voor tijd langszij komen. Met de topper PSV - Ajax van volgende week in het vooruitzicht is het weer hoog tijd voor die ene vraag: wie wordt kampioen?