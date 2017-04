VVV weer op titelkoers, De Graafschap grijpt macht in periode

Oranje onderuit in oefenwedstrijd tegen Frankrijk

22:08 De Nederlandse voetbalsters hebben in een oefeninterland tegen Frankrijk niet voor een verrassing kunnen zorgen. Het team van bondscoach Sarina Wiegman ging in stadion Galgenwaard in Utrecht, dat gevuld was met meer dan 10.000 toeschouwers, met 2-1 onderuit tegen de nummer drie van de wereld.