Waar spelen de clubs in de laatste speelrondes nog voor?

Ondanks de nederlaag in de topper tegen PSV gisteren heeft Ajax nog altijd drie punten voorsprong op de Eindhovenaren. Met het nipt betere doelsaldo daar bij opgeteld, is de plaats in de voorronde van de Champions League normaal gesproken voor Ajax.



Tenzij de Amsterdammers de Europa League winnen natuurlijk. In dat geval plaatst Ajax zich direct voor de groepsfase van het kampioenenbal. Het zou logisch lijken als de plek in de voorronde in dat geval doorschuift naar PSV, maar dat blijkt niet het geval. PSV zou, wanneer Ajax de Europa League wint en tweede wordt, gewoon uit moeten komen in de derde voorronde van de Europa League. Enkel wanneer Ajax alsnog derde wordt, én de Europa League wint, heeft Nederland kans op drie ploegen in de Champions League volgend seizoen.