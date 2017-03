Waarom Boonen nooit uit ons geheugen verdwijnt

De 36-jarige Tom Boonen begint vrijdag met de E3 Harelbeke aan zijn laatste twee weken als profrenner. De sympathieke Flandrien was in het Vlaamse voorjaar vijftien jaar lang beeldbepalend. Deze tien hoogtepunten staan in het collectieve wielergeheugen gegrift.

1. Succesvol debuut in Parijs Roubaix

De Bom van Balen maakte op zijn 21ste al grote indruk op Johan Museeuw. Tijdens zijn debuut in Parijs-Roubaix, in 2002, werd Boonen 3de achter Museeuw en Steffen Wesemann. De Vlaamse fietskoning finishte voor zijn troonopvolger, toen nog in dienst van US Postal.

Het podium in 2002: Wesemann, Museeuw, Boonen © Cor Vos

2. Eerste grote overwinning

Na zijn jaar bij US Postal nam Quick-Step het talent in dienst. Tot het einde van zijn loopbaan blijft Boonen de ploeg trouw. Zijn erelijst krijgt voor het eerst vorm met een ritwinst in de Ronde van België in 2003.

Boonen juicht na zijn zege © Belga

3. Huishouden in Vlaams voorjaar

In zijn eerste profjaren laat Boonen zien dat hij over twee grote kwaliteiten beschikt. De Belg heeft rappe sprintbenen en ramt moeiteloos over de kasseien heen. In 2004 bewijst hij dit met zeges in de E3 Prijs, Scheldeprijs en Gent-Wevelgem. Hij is dan nog maar 23 jaar oud.

De overwinning van Boonen in de E3 © AFP

4. Eerste dubbelslag

Het jaar 2005 wordt een van de succesvolste jaren voor Tommeke. Als het voorjaar in Vlaanderen nog moet beginnen staan al ritzeges in Qatar en Parijs-Nice op zijn palmares. De bekroning volgt in april als hij in een week de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint.

Boonen op de Muur van Geraardsbergen © EPA

5. Wereldkampioen

Na zijn alleenheerschappij in de kasseienklassiekers volgde in september 2005 de bekroning. Boonen werd in het Spaanse Madrid wereldkampioen. Alejandro Valverde en Anthony Geslin werden 2de en 3de.

Boonen tijdens de huldiging in Madrid © ANP

6. De sprinter in het groen

De veelzijdigheid van Boonen wordt bevestigd door de groene trui die in 2007 om zijn schouders wordt gehangen. Tijdens de Tour de France legt hij beslag op de meeste punten en mag zich daarom de beste sprinter van de ronde noemen.

De groene trui om de schouders van Boonen © ANP

7. Ook succes in Spanje

Tot 2008 wint Boonen zes etappes in de Ronde van Frankrijk. In dat jaar wordt de Vlaming uitgesloten van de Tour omdat hij is betrapt op cocaïne. In de Ronde van Spanje neemt hij revanche met twee ritzeges.

Boonen wint de massasprint in Cordoba © EPA

8. De 100ste zege

Nog geen tien jaar na zijn sterke debuut in Parijs-Roubaix, had Boonen al 100 UCI-zeges op zijn naam staan. Het decor van die 100ste overwinning was Parijs-Nice in 2012.

De 100ste van Boonen © EPA

9. Laatste succesjaar

De laatste seizoenen rijgt Boonen de successen niet meer aaneen. In 2012 is hij nog ongenaakbaar. Hij wint de E3, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs - Roubaix en tal van kleinere wedstrijden. Het jaar daarna valt in duigen. Boonen kampt met virussen en is lange tijd uit de roulatie na verschillende valpartijen.

Boonen wint in 2012 zijn vierde Parijs-Roubaix © AFP

10. Voorlopig de laatste

Boonen heeft nog twee weken om de 2de etappe in de Ronde van San Juan niet zijn afsluiter op de erelijst te laten worden. Klassiekerwinst in Vlaanderens Mooiste of Roubaix zou het passende slotakkoord zijn voor een renner met zijn staat van dienst.