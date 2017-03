Wachten op statement KNVB over Blind

Vandaag trainde de selectie van Oranje om 16.00 uur op De Toekomst onder leiding van assistent-trainers Frans Hoek en Fred Grim. Danny Blind bleef achter in het Hilton-hotel in Amsterdam-Zuid. Hij praat daar met Jean-Paul Decossaux, die als commercieel directeur op dit moment de hoogste in rang is bij de voetbalbond.

,,Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten'', kondigde Decossaux op de luchthaven in Sofia al aan. ,,Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet."

96 procent

Het publiek op AD.nl is duidelijk over wat er moet gebeuren met Danny Blind na de ontluisterende 2-0 nederlaag in en tegen Bulgarije van gisteravond. Liefst 96 procent van de ruim 56.000 stemmers wil Blind zien vertrekken als bondscoach. Slechts vier procent is van mening dat Blind nog moet aanblijven.



Oranje staat er beroerd voor na vijf duels in poule A. Met slechts 7 punten is Oranje terug te vinden op plaats vier, achter Frankrijk, Zweden en Bulgarije. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK 2018 in Rusland. De beste nummers twee strijden in play-offs om de overgebleven tickets.