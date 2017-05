Wandeling Ajax valt in water

Veel supporters van Ajax hebben zich al in het centrum van Lyon verzameld. Zij zijn met vliegtuigen, auto´s, bussen en treinen naar het zuiden van Frankrijk gekomen. Ajax wordt tijdens de wedstrijd gesteund door minimaal 3100 fans. Het is niet bekend hoeveel supporters op eigen houtje tickets voor de wedstrijd hebben bemachtigd.



Parc Olympique Lyonnais is vanavond met ruim 54.000 supporters uitverkocht. De Franse politie zet veel mankracht in na hevige ongeregeldheden tijdens de kwartfinale tussen Olympique Lyon en Besiktas.



Ajax kan voor het eerst in 21 jaar een Europese finale bereiken. In dat geval wacht Manchester United of Celta de Vigo als tegenstander in de eindstrijd van 24 mei in Stockholm.